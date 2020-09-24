Bağışlanan organları hastalara umut olacak

Bilecik'te beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları hastalara nakledilmek üzere Bursa'ya gönderildi.

Bilecik Devlet Hastanesi'ne yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan hasta, 6 günlük yoğun bakım mücadelesini kaybederek beyin ölümü gerçekleşmişti. Bilecik Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğünün hastanın ailesi ile görüşmesi sonrasında ailenin olumlu yanıt vermesinin ardından Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Bursa ve Düzce illerinden gelen uzman transplantasyon ekiplerince yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu hastadan alınan karaciğer ve böbrekler organ nakli bekleyen hastalar için Bursa iline gönderildi. Sevdiklerinin organlarını bağışlayarak başka insanlara umut olan hastanın ailesine, yetkililer gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.