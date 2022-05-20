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Bahar şenliklerinde öğrenciler çömlek yaptı

Bilecik’te eğitim veren Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda bahar şenliklerinde çocuklar farklı etkinliklerle eğlendi.

Bilecik'te eğitim veren Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda bahar şenliklerinde çocuklar farklı etkinliklerle eğlendi.


Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nun Gençlik Haftası etkinliklerinde hazırlanan bahar şenlikleri Vali Yardımcıları Akgün Corav , Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliklerde çocuklar ebru ve çömlek atölyelerine yoğun ilgi gösterdi. 'Proje Okulu' unvanı olan Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencileri okul yararına satılan ürünleri İngilizce satış yaparak İngilizceyi pratikte de kullanma fırsatı buldular. Düzenlenen çeşitli yarışmalarda çocuklar doyasıya eğlendiler.

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