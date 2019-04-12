Baharın müjdecisi çağla ucuzladı

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve piyasaya çıktığında kilosu 70 lira civarında satılan çağla, bugünlerde kilosu 20 TL'den tezgâhları süslemeye başladı.

Badem çağlası, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgâhlarda kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Vatandaşların, çağlayı tadımlık aldığını belirten pazar esnafı Ersin Güler, oldukça pahalı olan çağlayı çoğunlukla hamile kadınlar ve gençlerin satın aldığını ifade etti. Çağlanın halk tarafından bu kadar özlendiğini tahmin etmediğini belirten Güler, "İlkbaharda çağla havaların da iyi gitmesiyle genelde erken çıkar. Çağla tezgâhta ilk çıktığında kilosu 60 ile 70 lira arasında olur, şuanda kilosunu 20 liradan satıyoruz. Bilecik'te henüz olmadığı için biz Mersin'den alıyoruz. Çağlanın bu kadar özlendiğini düşünmüyordum. Beklediğimin üzerinde ilgi var. Ortalama 20-25 gün tezgâhlarda bulunur. Daha sonra fiyatı 5 liraya kadar düşer. Günde ortalama 15 ile 20 kilogram arasında satış oluyor. Bu mevsimde de çağlayı tezgâhlarda bulunduruyoruz” dedi.