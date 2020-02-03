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Baharın müjdeleyicisi 'sarı çiçek' çiğdemleri çiçek açtı

Bilecik’te baharın müjdeleyicisi çiğdemler çiçek açarken, daha kış mevsimi bitmeden yaşanan bu durum karşısında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Bilecik'te baharın müjdeleyicisi çiğdemler çiçek açarken, daha kış mevsimi bitmeden yaşanan bu durum karşısında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.


"Baharın müjdecisi" olarak bilinen ve genelde mart aylarının sonunda açan sarıçiğdem çiçekleri bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Bilecik Doğa, Yaban Hayatı ve Eko Turizm Kulübü üyesi Tuncay Erik tarafından doğa yürüyüşü sırasında bulunan sarı çiçek olarak ta adlandırılan çiğdemlerin çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı. Erik, bu durumun iyi olmadığını, meyve ağaçlarının bile sıcak havayı görünce çiçek açtığı söyleyerek, buna bağlı yazın meyve veriminin düşeceğini belirtti.

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