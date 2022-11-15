Bahçelievler mahallesine 8 derslikli anaokulu

Kemal Kızılkaya, hayırsever bir iş kadını ile ortak protokolle Bahçelievler mahallesinde inşa edilecek 8 derslikli anaokulu arazisinde incelemelerde bulundu.

İncelemeye, iş kadını Gaye Akçen, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol da katıldı. Vali Kızılkaya, arazi üzerinde incelemeler yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Anaokulunu 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim dönemine yetiştirilmesini planladıklarını belirten Vali Kızılkaya, “Okulumuz bittiğinde bu alanda yavrularımızın neşe dolu sesleri yükselecek. Ülkemizin hayırsever kuruluşlarından Elginkan Vakfı ile yapılan projenin 2023-2024 eğitim öğretim sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu inşaat alanının çocuklarla dolduğunu görmek için hepimiz sabırsızlanıyoruz. Allah hayırseverimizden razı olsun” şeklinde konuştu.