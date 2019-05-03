Bahtsız yaşlı adam bir günde 2 kaza geçirdi

Bilecik'te motosikletini tamire götüren yaşlı adam tamir öncesi ve sonrası olmak üzere bir günde 2 kere kaza geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'te Mustafa Demir (56) kullandığı motosikletinin bir takım arızaları ve bakımları yapmak üzere tamirciye götürürken merkez Tepebaşı mevkinde maddi hasarlı kaza yaptı. Burada kullandığı gözlükleri kırılan adam, motosikletini tamirciye götürdü. Arızaları ve bakımları yapılan motosiklet ile yola çıkan yaşlı adam Bilecik-Osmaneli karayolu üzerinde 1. OSB'yi geçince direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motoru devirdi. Yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan motosikleti olay yerine alınması için çağrılan motosikletçi yaşlı adamı tanıyarak, kendisine tamire geldiğini ve işlemleri bittikten sonra bir tuhaflık olduğunu anlattı. Kendisine motosikletini bırakmasını, evine aracıyla bırakmayı teklif ettiğini anlatan tamirci, yaşlı adamın ilk kazada gözlüklerinin kırıldığını, ondan dolayı da görmede sıkıntı yaşayabileceğini söyledi.