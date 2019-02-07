Bakan Dönmez, Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimi izledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ertuğrul Gazi Türbesi girişinde Alp kıyafetleri ile nöbet tutan askerin 'saygı nöbeti'nin değişimi seyrederek, "Ertuğrul Gazi Hazretlerinin türbesini ziyaret etmeden bu işe başlamak uygun olmaz. Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime 6 asır boyunca huzur barış adalet götürdü" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, memleketi Bilecik'e yaptığı ziyarette ilk adresi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt oldu. Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin babası olan Kayı Aşireti'nin Beyi Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gelen Bakan Dönmez'i burada yöresel kıyafetler giyen öğrenciler çiçek vererek karşıladı. Bakan Dönmez buradan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile birlikte Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua etti.

Alp kıyafetli askerlerin 'saygı nöbeti'nin değişimini izledi

Türbe ziyareti sonra Bakan Dönmez, Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığından 9'u uzman çavuş, 4'ü er ve erbaş olmak üzere 13 asker, dönüşümlü olarak tuttuğu 'saygı nöbeti'nin değişimini seyretti.

"Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime 6 asır boyunca huzur barış adalet götürdü"

Burada açıklama yapan Bakan Dönmez, "Ata yurdumuz Bilecik'e iki gün boyunca bir ziyaretimiz olacak. Burada çeşitli temaslarımız ve istişarelerimiz olacak inşallah. Gelmişken de tabi Ertuğrul Gazi Hazretlerinin türbesini ziyaret etmeden bu işe başlamak uygun olmaz. Onların attığı tohum 3 kıtaya, 7 iklime 6 asır boyunca huzur, barış ve adalet götürdü. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' kültürünün temsilcileri olarak bizler onların o açmış olduğu yolda bu bayrağı, bu sancağı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Bakandan zurna ve davulculara bahşiş

Bakan Dönmez buradan Söğüt'te AK Parti'nin adayı olan Osman Yılmaz ile birlikte esnaf ziyareti yaptı. Burada kendisini karşılayan 2 davulcu ve bir zurnacıya 100'er TL bahşiş verdi.