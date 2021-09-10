Bakan Dönmez baba ocağında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, baba ocağı olan Bilecik'in Gölpazarı ilçesini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Gölpazarı ilçesini ziyaret etti. Memleketi Gölpazarı'nda Bakan Dönmez'i Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sayın Muzaffer Sandal, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik İl Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, AK Parti İlçe Başkanı Oktay Karcı ve beraberindeki heyet karşıladı. İlçede bir takım ziyaretlerde bulunan Bakan Dönmez, Reşadiye Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen konutları da inceleyerek bilgi aldı. Bakan Dönmez, daha sonra Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından geceyi baba ocağında geçireceği öğrenilen Bakan Fatih Dönmez, yarın Söğüt Şenlikleri'ne katılacak.