Bakan Dönmez ve Çavuşoğlu, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak üzere Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve dün Eskişehir'de çeşitli ziyaret ve temaslarla bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Bilecik'e geldi. Burada STK temsilcileriyle bir araya gelen Dönmez ile Çavuşoğlu, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Ardından 740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerin'e katılmak üzere Bilecik'in Söğüt ilçesine giden bakanlar burada Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin babası kayı aşireti lideri Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun eşliğinde dua edildi.