Bakan Dönmez'den AK Parti Bilecik İl Başkanlığına ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bir takım ziyaretler için baba ocağı Bilecik'in Gölpazarı ilçesine gelen Bakan Dönmez, Nefs-i Göl Kadın Girişimciler Kooperatifi açılışı, Kültür Merkez ve Kütüphane inşaatı, Kapalı Pazaryeri Alışveriş Merkezi inşaatını ziyaret etti, ilgililerden bilgi aldı. Dört buçuk yıla yakın süren kapsamlı restorasyon çalışmaları sonrası geçtiğimiz kasım ayında yeniden hizmete açılan 1905-1907 yıllarında Abdülhamid Han tarafından yaptırılan tarihi Bilecik Valilik binasında incelemelerde bulundu. Ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığına geçen Bakan Dönmez partililer bir araya geldi.

"Belediyelerimiz Cumhur İttifakı olarak kayda değer işler yapıyorlar"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bakan Dönmez'e hediyeleri takdim ederken, "Bilecik'imizin gururu, ülkemizin gururu bakanımız bugün bizlerle beraber bugün Gölpazarı ilçemizde bir takım ziyaretler yaptık. Gölpazarı Belediye Başkanımızın yapmış olduğu faaliyetleri görmüş olduk. Gerçekten bütün belediye başkanlarımız hem Cumhur İttifakı olarak hepsi kayda değer işler yapıyorlar. Tekeden süt çıkarıyorlar diyelim. Büyük işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Bilecik için eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarım daha ne varsa bütün meselelerin takipçisi olacağız"

Bakan Dönmez ise, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 81 ilde çeşitli iftar programına katılmak üzere bazı aktiviteler düzenledik. Bizim zaten programımızda Bilecik vardı. Başkanımız ile Ramazan'ın ilk günlerinde planladık. Burada sadece bakanlığımızın faaliyet alanları, ilgi alanları ile ilgili meseleleri görüşmeyeceğiz. Bilecik'imizin nezdimizde farklı bir yönü olduğu için eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarım daha ne varsa bütün meseleleri burada masaya yatıracağız, onların takipçisi olacağız" dedi.