Bakan Dönmez'e yatırımlara desteği için teşekkür ziyareti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

Başkan Şahin, Ankara temasları kapsamında aslen Bilecikli olan Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Başkan Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı bağımsız dış politikalarla kendi doğal kaynaklarımızı bulup ve ekonomiye kazandırarak enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik politikaları bakanlığında en üst seviyeye çıkaran değerli Bakanımız Fatih Dönmez'i ziyaret ettik. Karadeniz'de doğalgaz rezervlerinin bulunması sonrası Doğu Akdeniz de yeni müjdeler beklediğimiz günlerde emperyalizme meydan okuyarak sondaj gemilerimiz ve onları koruyan TSK donanması ile arayışlarımızı sürdürüyoruz. alışmaları ile gurur duyduğumuz bakanımız ile bugün yoğun gündemine rağmen Osmaneli yatırımlarını değerlendirdik. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez sadece kendi bakanlığında değil tüm konularımızda ilimize ve ilçemize destek oluyor. Bugün değerli bakanınıza Osmaneli, ilçelerimiz, Bilecik için yaptığı destekler için teşekkür ederken, yürüttüğümüz yeni yatırımlarımızı anlattık ve desteklerini arz ettik. Prof Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimiz, toptancı halimiz, yeni ve mevcut parklarımız, Sakarya Nehri aydınlatmalarımız, BŞEÜ ile enerji üretim projelerimiz de bakanlığımızın destekleri ile Osmaneli'nde değişime devam edeceğiz" dedi.