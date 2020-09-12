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Bakan Dönmez'in de katılacağı AK Parti kongresi iptal oldu

Bilecik’te bugün düzenlenecek olan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katılacağı belirtilen AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı 7.

Bilecik'te bugün düzenlenecek olan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılacağı belirtilen AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi iptal oldu.


Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Belediyesi Hanımeli Cafe ve Sosyal Tesislerini düzenlenecek olan AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi iptal oldu. Aslen Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılacağı kongre ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

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