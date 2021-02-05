Bakan Kurum, Ertuğrul Gazi Türbesi'nde ''Saygı Nöbeti'ni izledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ertuğrul Gazi Türbesi önünde alp kıyafetleriyle nöbet tutan askerler tarafından gerçekleşen 'Saygı Nöbeti'nin devir teslim töreninin izledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bilecik ziyaretlerinin sonuncusu Söğüt ilçesine yaptı. Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Söğüt'te yoğun bir ilgiyle karşılaşan Kurum, çocuklara ayrı bir önem gösterdi. Her birine hediye dağıtan Bakan Kurum, ardından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Boyu'nun lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ederek, dua etti. Türbe önünde alp kıyafetleriyle nöbet tutan askerler tarafından gerçekleşen 'Saygı Nöbeti'nin devir teslimini izleyen Kurum, türbe civarında yapımına başlanan mescit ve Kur'an kursu binalarını inceleyerek bilgi aldı.

Bakan Kurum ardından Bilecik ziyaretlerini tamamlayarak Ankara'ya hareket etti.