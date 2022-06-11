Bakan Özer AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilecik ziyaretleri çerçevesinde Ak Parti İl Başkanlığı'n da ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi. Bilecik'te ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Özer, il, ilçe milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantıya katıldı. Toplantı ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret eden Özer, partililer tarafından karşıladı. Ziyarette partililerle muhabbet eden Bakan Özer'e Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından tablo hediye edildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizde devam eden projeler üzerine ek yatırım bedeli sözü veren Bakanımıza teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.