Bakan Özer'den Bilecik'e okul müjdeleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı içerisinde Bilecik'e eğitim yatırımlarını toplamda 527 milyon TL'ye çıkardıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te, valiliğin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret etti. Burada kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Bilecik iline 2022 yılında yeni okul yapılması, güçlendirme çalışmaları için 241 milyon TL'lik bir yatırım planladık. Bu süreç başarılı bir şekilde devam ederken, bugün ki değerlendirme toplantısında bu 241 milyon TL'lik yatırıma ilave olarak 286 milyon TL'lik yatırımı da Bilecik'e kazandırıyoruz. Böylece 2022 yılı içerisinde Bilecik'e eğitim yatırımlarını toplamda 527 milyon TL'ye çıkartıyoruz. Bunlardaki yatırımdaki, bugün ilave ettiğimiz en önemli kalem güçlendirme çalışmalarıdır. Güçlendirmeyi okullarımızda bugün itibari ile hızlıca gerçekleştireceğiz. Bunun için Bilecik'e 180 milyonluk ödenek bugün itibari ile ayırdı" dedi.

"Özel Eğitim Anaokulu Bilecik için aciliyeti olan bir durum"

Bakan Özer, Osmaneli ilçesinde yıkılan Atatürk Ortaokulu'nun yerine yenisinin yapılmasına bugün itibariyle başlanacağı anlatarak, "Özel Eğitim Anaokulu ile ilgili ki, Bilecik için aciliyeti olan bir durum. Bunu da eğitim programımıza dâhil ettik. Merkez İlkokulu 24 derslikti onu da yatırımıza dahil ettik. Bu yeni yatırımların Bilecik'imize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu kısa bir ziyaret oldu. Daha sonra tekrar Bilecik'e geleceğimizde uzun süre kalacağız" dedi.