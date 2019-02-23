Bakan Selçuk'a adına dikilmiş fidan sertifikası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik'te öğrencilerin ve öğretmenlerin geleceğini tasarlamak anlamında bugün istişareler yapılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'teki ilk durağı Bilecik Valiliği oldu. Valilik girişinde Bakan Selçuk, miniklerin sürprizi ile karşılaştı. Minik öğrenciler çiçek yerine bakanın adına kentte dikilmiş Bilecik'in de plakası olan 11 adet fidanın sertifikasını verdiler. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak kısa bir açıklama yapan Balan Selçuk, "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'in nelere gebe olduğunu şimdiden kestirmek çok zor ama yapacağımız çalışmalar buradan çok yeni tohumların, çok yeni müjdelerin geliştirilebileceğini gösteriyor. Yeni projeler konusunda değerlendirmeler yapmak ve yapacağımız istişareler sonucunda da buranın eğitiminin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hangi noktalara taşınabileceğinin, potansiyelinin ne olduğunun ele alınması olacak. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'in nelere gebe olduğunu şimdiden kestirmek çok zor ama yapacağımız çalışmalar buradan çok yeni tohumların, çok yeni müjdelerin geliştirilebileceğini gösteriyor" dedi.

"Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin geleceğini tasarlamak anlamında yapacağımız, projeler, çalışmalar ele alınacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilecik'e yapılacak projeleri ve çalışmaları bugün istişareler yaparak ele alınacağını belirterek, "Bu potansiyeli değerlendirerek öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin geleceğini tasarlamak anlamında yapacağımız, projeler, çalışmalar ele alınacak. Ben burada bulunmaktan ve burada yapacağımız çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak raporları paylaşmaktan mutluluk duyacağım" ifadelerine yer verdi.

"Bilecik'te 36 bin öğrencimiz, 2 bin üzerinde de öğretmenimiz var"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise; kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'te Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İlimizde yaklaşık 36 bin öğrencimiz, 2 bin üzerinde de öğretmenimiz var. Bu verilere baktığımız zaman eğitim ordusu Bilecik'te önemli bir ring. Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın önümüze koyduğu bir vizyon var. Bu vizyona uygun olarak büyük bir atılım yapmayı hedefliyoruz. Bakanımızın direktifleriyle beraber bu noktada yeni bir ufuk açarak ilerleyeceğiz. Eğitim ülkemizi taşıyacak en önemli unsurdur. Bakanımızın vereceği cesaretle Bilecik'imizi eğitim konusunda daha da iyi seviyelere getireceğiz" ifadelerini kullandı.