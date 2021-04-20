Bakan Selçuk'la telekonferans yoluyla yapılan toplantıya katıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la telekonferans yoluyla yapılan toplantıya katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki milli eğitim müdürleriyle telekonferans yoluyla bir istişare toplantısı yaptı. Toplantıya Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'da katılırken, toplantıda il müdürlerinin uzaktan eğitim, tablet ve bilgisayar desteği gibi önemli konular hakkında görüşleri alındı.