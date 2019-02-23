İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk'tan Bilecik için müjdeli haber

Bilecik’teki temasları kapsamında Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kent için müjdeyi verdi.

Bilecik'teki temasları kapsamında Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kent için müjdeyi verdi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilecik'te olduğu için duyduğu memnuniyeti belirterek çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti. Selçuk, "Eğitim ve çocuklarımız için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bilecik'teki okul talebini ise yerine getirmeye çalışacağız" dedi.


Yapılacak okulun her iki mahalle için büyük işlevler göreceğine dikkat çeken Belediye Başkanı Nihat Can, katkıları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.