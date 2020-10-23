İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Soylu ile video konferans sistemiyle görüştüler

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans sistemiyle görüştüler.


Bakan Soylu, 81 ilin valisi, il jandarma komutanı ve emniyet müdürleriyle korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısını video konferans sistemiyle yaptı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'da toplantıya video konferans sistemiyle katıldı. Valilik toplantı salonunda toplantıya katılan Vali Şentürk ve beraberindekiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans sistemiyle görüşmelerinin ardından kendi aralarında bir korona virüs tedbirleri toplantısı gerçekleştirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.