İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Yardımcısı Aksu ile video konferans sistemiyle görüştü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile video konferans sistemiyle görüştü.


Dünyayı saran korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti'de toplantılar video konferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında yapılan bölge toplantısı katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Karabıyık, "Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu beye ilimizde devam eden çalışmalar ve yapılmasını istediğimiz projeler üzerine taleplerimizi ilettik. Bakan Yardımcımıza devam eden yatırımları ve istenen projeleri konuşmak adına düzenlediği toplantı için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.