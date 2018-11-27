Bakan Yardımcısı Eldemir'den Başkan Bakıcı'ya ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.

Bilecik AK Parti Milletvekilliğinin ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Halil Eldemir, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Bozüyük'te temel atma çalışmalarına başlanılan yeni hastane binası, Bozüyük'te devam eden projeler ve planlanan projeler konuşuldu. Ziyaret sırasında Bozüyük'e kazandırılacak olan yeni hastane binası için göstermiş olduğu özveri ve tüm çabalar için Bakan Yardımcısı Eldemir'e teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, hükümet yatırımlarının ilçede devam edeceğini ve Bozüyük için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.