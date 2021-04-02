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Bakanlığının görevden aldığı Nalbant'a yeni görev

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik görevinden alınan Halis Nalbant, Vali Bilal Şentürk tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile geçtiğimiz aylarda Bilecik İl Genel Sekreteri Halis Nalbant görevden alınarak Bilecik Valiliği İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürlüğü'nde görevlendirilirken, yerine ise Mimar Seda Bayrakçı atanmıştı. Bir süredir bu görevi yapan Nalbant, Vali Bilal Şentürk tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

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