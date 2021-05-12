BAL Haziran ayının ilk haftasında başlatılacak

Tosun, yaptığı açıklamada, "Öncelikle BAL'a katılma hakkı olan 266 kulübe lige katılıp katılmayacakları yazılı olarak sorulacak, bu sezon katılmayacağını belirten kulüplerin BAL'a katılım hakkı saklı tutulup 2021-2022 sezonuna katılabileceklerdir. Bu sezon sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak BAL'a katılacağını belirten kulüpler yeni bir gruplandırma ve yeni bir statü ile BAL'a katılabileceklerdir" dedi.