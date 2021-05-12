İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BAL Haziran ayının ilk haftasında başlatılacak

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakaları yeni bir statü ve yeni bir gruplandırma ile Haziran ayının ilk haftasında başlayacağını söyledi.


Tosun, yaptığı açıklamada, "Öncelikle BAL'a katılma hakkı olan 266 kulübe lige katılıp katılmayacakları yazılı olarak sorulacak, bu sezon katılmayacağını belirten kulüplerin BAL'a katılım hakkı saklı tutulup 2021-2022 sezonuna katılabileceklerdir. Bu sezon sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak BAL'a katılacağını belirten kulüpler yeni bir gruplandırma ve yeni bir statü ile BAL'a katılabileceklerdir" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.