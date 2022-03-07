BAL Ligi: Vitraspor 0: Yeniçağaspor:0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 14'üncü hafta müsabakasında Vitraspor, kendi evinde iyi oynadığı müsabakada 1 puana razı oldu.

Bozüyük 1 Nolu İlçe Stadı'nda oynana BAL 3'üncü grup 14'üncü hafta müsabakasında Vitraspor kendi saha ve seyircisi önünde Yeniçağaspor ile 0-0 berabere kaldı. Vitraspor bu beraberlikle hanesine 1 puan yazdırırken, puanını 24'e çıkararak, 10 takımlı ligde 4'üncü sırada yer aldı. Yeniçağaspor'da bu beraberlik sonrası puanı 22'e yükseltti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu BAL'da mücadele eden Vitraspor'un heyecanına ortak oldu. Maçın ardından Başkan Bakkalcıoğlu bir açıklama yaparak, "Bozüyük Vitraspor- Yeniçağa Spor maçı için stadımızdaydık. Maç boyunca 'Hep Destek Tam Destek' diyerek takımımıza destek veren tüm hemşehrilerimize ve taraftar grubumuza teşekkür ediyor Vitrasporumuza başarılar diliyorum" dedi.