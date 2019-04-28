BAL yükselme maçında saha karıştı

Amatör Lig şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor arasında oynanacak olan BAL'a yükselme müsabakası sonrası saha içi bir anda karıştı.

Bilecik 1. Amatör Lig 2018-2019 futbol ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediyespor ile BAL temsilcisi Bozüyük Vitraspor, BAL'a yükselme Play-Out müsabakasında Bilecik Edebali Stadında karşı karşıya geldiler. İki takım taraftarları kendilerine ayrılan bölümü hınca hınç doldururken, güzel havada başlayan müsabakanın ilk yarısı orta sahada ikili mücadeleler eşliğinde geçti. İlk yarı kalecilere fazla iş düşmezken, ilk yarı 0-0'lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında da gol pozisyonu fazla olmazken, maçın 82'inci dakikasında gelişen bir Vitraspor atağında sağ kanattan ortalanan topa gelişine vuran Hakan Aydeniz topu filelere gönderdi. Bu gol sonrası Vitrapor cephesinden büyük sevinç yaşanırken, 1308 Osmaneli Belediyesporlu bazı futbolcularla Vitraspor yedek kulübesi arasında tartışma yaşandı. Bu golden sonra gelişen 1308 Osmaneli Belediyespor atakları sonuçsuz kalınca, maçı Vitraspor 1-0 kazanarak, 2019-2020 futbol sezonunda da BAL'da devam edecek.

Maç sonunda saha içi bir anda karıştı

Maç sonunda iki takım oyuncuları dostça birbirlerine tebrik ederken, gol esnasında yaşanan tartışma bir anda tekrar alevlendi. Oyuncular birbirlerine girerken, çevik kuvvet ekipleri olayları zor da olsa yatıştırması bildi. Yaklaşık 5 dakika süren olaylar sonrası Vitraspor seyircisi ile galibiyeti kutlarken, 1308 Osmaneli Belediyespor 2 senedir aynı skorla aynı takıma kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı. 1308 Osmaneli Belediyespor 2019-2020 futbol sezonunda tekrar Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele edecek.