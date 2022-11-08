Balık pazarında denetim

Balıkların tüketiciye uygun şartlarda sunulması için Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve Belediye Veteriner Hekimi tarafından yapılan denetimlerde tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunun yanı sıra balıkların büyüklükleri de kontrol ediliyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği belirtildi.