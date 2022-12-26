Balık tezgahlarına denetim

Osmaneli'nin balık pazarında denetim gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Osmaneli'nde faaliyet gösteren balıkçı esnafında ölçüm ve fiyat denetim yapıldı. Satışa sunulan balıkların, tazeliği, mevzuatta belirlenen ölçülere uyup uymadıkları ve halk sağlığı açısından uygunluğunun yanı sıra, fiyat etiketleri kontrol edildi.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, balıkçı tezgâhları tek tek denetlenerek, satışa sunulan balıkların boyları ölçüldü. Balıkçılar belirlenen boy standardının altında satış yapmamaları konusunda uyarılıp, boy standardı uygulamasının denizlerde sürdürülebilir balık avı açısından önemli olduğu vurgulandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, yaptığı açıklamada, vatandaşların rahat alışveriş yapabilmesi için balıkçı tezgâhlarını denetlediklerini belirterek, “Satışa uygun olmayan balıkları ve boylarını kontrol ettik. Bu şekilde düzenli olarak balık tezgahlarını denetliyoruz. Vatandaşları hem ucuz balıkla buluşturabilmek hem de mevcut balık stoklarının devam etmesini sağlamak için çalışıyoruz. Biz vatandaşımıza en uygun şekilde nasıl deniz ürünü yedirebiliriz bunun peşindeyiz” dedi.