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Balıkçılar denetlendi

Bilecik’te su ürünleri av sezonunun açılmasının ardından kentte perakende balık satışı yapan iş yerlerine denetimler gerçekleştirildi.

Bilecik'te su ürünleri av sezonunun açılmasının ardından kentte perakende balık satışı yapan iş yerlerine denetimler gerçekleştirildi.


Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkililerince ürünleri av sezonunun açılmasının ardından kentte perakende balık satışı yapan iş yerlerine denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında çıkarılan su ürünleri yönetmeliği ve 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ çerçevesinde satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğu kontrol edildi. Kontroller sonucunda yasal limit altı balık satışının yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca yapılan denetimde balık satışı yapılan işletmelere, su ürünleri mevzuatına aykırı balık satışı yapılmaması, hijyen kuralları, tezgahların temizliği, düzeni, balıkların tazeliği, çevre temizliği ve cezai müeyyideler konusunda bilgilendirme yapıldı. Ülkemiz kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması halkımızın taze, güvenilir ve kaliteli su ürünleri tüketmelerini sağlamak amacıyla bu alandaki denetimler devam etmektedir" dedi.

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