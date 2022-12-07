Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bilecik'in Bayırköy beldesinde boş apartman balkonunda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayırköy'de boş evin balkonunda mahsur kalan ve açlıktan ölmek üzere olan kediyi Bayırköy Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. Olay 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. 4'üncü katta evin boş olduğu öğrenilen dairenin balkonunda mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bahse konu adrese Bayırköy Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın 4'üncü kattaki boş daireye uzattıkları itfaiye merdiveni ile kedinin mahsur kaldığı balkondan kurtardı.