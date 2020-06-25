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Banka müşterisi çalışanı darp etti

Bilecik’te özel bir bankanın şubesinde müşteri ile bankanın erkek çalışanı arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te özel bir bankanın şubesinde müşteri ile bankanın erkek çalışanı arasında yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye ve iddialara göre, Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda esnaf olan Ercan D., Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada görevli Özlem D. ile tartışma başladı. Tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. İkilinin kavgasında banka görevlisi yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı. Banka görevlisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ercan D. ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.

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