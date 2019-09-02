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Bankaya gitmesi pahalıya patladı

Bilecik’te bir sürücü, Bankalar bölgesinde aracını hem kaldırıma hem de engelli geçiş noktasına park edince 108 TL ceza yazıldı.

Bilecik'te bir sürücü, Bankalar bölgesinde aracını hem kaldırıma hem de engelli geçiş noktasına park edince 108 TL ceza yazıldı.


Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde bir bankada işlem yapmak isteyen İbrahim D., 11 DA 030 plakalı aracını park edecek yer bulamayınca cadde ile Kurtul Sokağı başlangıcı noktada yaya kaldırımı üzerine park etti. Bu park aynı zamanda engellilerin yürüyüş yolu olması vatandaşların tepkilerine neden oldu. Kısa sürede olay yerine trafik ekipleri gelirken, bankadan koşa koşa aracın başına gelen sürücüye hatalı parktan 108 TL ceza kesildi.

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