Barajlardaki doluluk oranı tedirgin ediyor

Bilecik'te tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan göletlerdeki su oranı yüzde 50'lerin altına inerken, bu doluluk oranı tedirgin ediyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışların yağmamasından kaynaklanan göletlerdeki su miktarını da düşürdü. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Küçükelmalı, Bozcaarmut, Esere, Büyükelmalı, Sarnıç göletlerindeki doluluk oranları yüzde 50'lerin altına düşerken, Günyurdu Mustafa Erdemir Barajındaki doluluk oranı yüzde 40lara kadar geriledi.Günyurdu Mustafa Erdemir Barajı içerisinde bulunan küçüklü büyüklü adacıklarda suyun azlığından görülmeye başlandı.