Barış Manço sevilen şarkıları ile anıldı

yıl dönümünde Bozüyük'te şarkıları ile anıldı. Salonu tamamen dolduran Barış Manço hayranları hep bir ağızdan şarkılarını söyleyerek onu unutmadıklarını gösterdiler.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı, TV programı yapımcısı ve sunucusu, köşe yazarı, devlet sanatçısı ve kültür elçisi unvanlarına sahip Barış Manço, ölümünün 20. yıl dönümünde Bozüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen dinleti programı ile anıldı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde Çağ Bandosu isimli müzik grubunun katılımıyla gerçekleştirilen dinleti programında, birbirinden güzel ve sevilen Barış Manço şarkıları seslendirildi. Barış Manço'nun sevilen şarkılarının yanı sıra hayatının da anlatıldığı program yoğun ilgi görürken Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri de Barış Manço'nun sevilen şarkılarından biri olan “Bu gün Bayram” adlı şarkısı eşliğinde sahneye çıkıp dans ettiler.

Programın sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Keskin ve Barış Oğuz programda emeği geçen herkese teşekkür ederek Çağ Bandosu Müzik Gurubu'na plaket takdiminde bulundular.

Programı Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Rasim Keskin ve Barış Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, şube müdürleri ve çok sayıdaki Barış Manço hayranları keyifle izledi.