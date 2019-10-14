Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı ile maça çıktılar

Bilecik'te oynanan bir futbol müsabakasında iki takım sahaya "Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" pankartı ile çıktılar.

Bilecik 1. Amatör Lig 4'üncü haftasında Vezirhan Belde Stadı'nda oynanan Vezirhanspor- Gölpazarı Belediyespor maçı öncesi futbolcular Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini göstererek, "Kalbimiz, yüreğimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız" pankartı ile sahaya çıktılar. Müsabaka 1-1'lik sonuçla devam ederken, ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Gölpazarı Belediyespor ataklara dayanamayan Vezirhanspor maçı 4-1 kaybetti.

Öte yandan Vezirhansporlu futbolcular maç öncesi Türk bayrağı açması tribünlerinde ayakta alkışlanmasına sebep oldu.