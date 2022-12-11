BARUM standı TURKCHEM'de büyük ilgi gördü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM), İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Kimya Fuarı'nda (TURKCHEM) büyük ilgi gördü.

Yerli ve yabancı 490 firmanın yer aldığı fuara BARUM Müdürü Doç. Dr. Rafig Gurbanov, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şenay Balbay ve BARUM'un akademik personellerinden Öğr. Gör. Fatih Tozoğlu, Öğr. Gör. Büşra Şensoy Gün ve Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Abdülkadir Aydoğan katıldı. Ayrıca üniversitenin çeşitli bölümlerinde doktora ve yüksek lisans yapan öğrenciler de destek verdi. Fuarda açılan stantta 3 gün boyunca firmaların müşteri şikayeti, tedarikçi kontrolleri ve üretim problemleri için ihtiyaç duydukları analizler ve proje talepleri konusunda ikili görüşmeler yapılarak firma temsilcileri misafir edildi.

Üretim yapan önemli sayıda firma ürünlerinin kalite ve standardizasyonu hususunda BARUM'dan destek alacaklarını belirtirken, bazı firmalar ile iş birliği için görüşmeler başladı. Bu bağlamda katılım gösterilen TURKCHEM fuar organizasyonu ile hem üniversitenin ve BARUM'un vizyoner kimliği ortaya konuldu hem de özellikle kimya sanayi esaslı çalışan firmalarda tanınırlığı arttırıldı.