İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Baş Belaları” izleyiciden tam not aldı

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi’nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri kapsamında “Baş Belaları” adlı komedi oyunu sahnelendi.


Sevilen sanatçılar Yosi Mizrahi, İpek Tanrıyar ve Dost Elver gibi isimlerin yer aldığı yönetmenliğini İrfan Kangı'nın yaptığı oyun festival kapsamında Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelendi. Tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun beğeni ile izlendi.


Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin 2 perdelik gösterim sonrası sahneye gelerek Belediye Başkanı Fatih Bakıcı adına tiyatro ekibini performanslarından dolayı tebrik ederek, günün anısına plaket takdim etti. Kendilerini Bozüyük'te ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yardımcısı Keskin “Bu akşam burada sahne alarak şehrimizde misafirimiz olan değerli tiyatro sanatçılarımıza başarılı performanslarından dolayı sizler ve belediyemiz adına teşekkür ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.