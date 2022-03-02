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Başak Duman Bilecik'in gururu oldu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Başak Duman, güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olarak Bilecik’in gururu oldu.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Başak Duman, güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olarak Bilecik'in gururu oldu.


Duman, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Güreş Gençler A klasmanı 53 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu. Bozüyüklü güreşçi Başak Duman, güreş branşında altın madalya kazanan ilk kadın sporcusu olarak Bilecik'in gururu oldu. Duman, Samsun'da 24-27 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte 68 ilden 183 erkek 123 bayan sporcunun katıldığı şampiyonada Bilecik'i temsil edecek. Şampiyona sonrası Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu şampiyon güreşçi Başak Duman'ı ve takım antrenörü Kemal Karaboğa'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


Öte yandan Başak Duman, daha önce de Romanya'da yapılan Yıldız Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4'üncü olan Ceren Sıla Müjde'yi finalde yenerek Türkiye Şampiyonu olmuştu.

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