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“Başarı Sizden Destek Bizden Projesi” kapsamında deneme sınavı ve kaynak kitap hediye edildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde “Başarı Sizden Destek Bizden Projesi” kapsamında deneme sınavı ve kaynak kitap hediye edildiPazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazaryeri Kaymakamlığın destekleri ilçedeki 8’inci sınıf öğrencilerine tüm dersleri içeren soru bankaları ile deneme sınavları hediye edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde “Başarı Sizden Destek Bizden Projesi” kapsamında deneme sınavı ve kaynak kitap hediye edildi


Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pazaryeri Kaymakamlığın destekleri ilçedeki 8'inci sınıf öğrencilerine tüm dersleri içeren soru bankaları ile deneme sınavları hediye edildi. Proje ile ilgili bilgiler aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Daha önceden 15 günde bir sınava girmek isteyen öğrencilerimize deneme sınavı yapıyorduk. Velilerimiz deneme sınavlarını bizden alıyorlar, öğrencilere sınavı uyguladıktan sonra optik formları bize teslim ediyorlardı. Daha sonra sınav karneleri velilerimiz aracılığıyla öğrencilerimize iletiliyordu. Öğrencilerimizi bu şekilde sınava motive etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaya ek olarak kaymakamımız Berker Çırak'ın desteğiyle öğrencilerimize, öğretmenlerimizin tavsiye ettiği yayınevlerinden kaynak kitap hediye ettik. Sloganımız 'başarı sizden destek bizden', yeter ki çocuklarımız çalışsınlar, her zaman desteğe hazırız” dedi.

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