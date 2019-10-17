Başarılı sporcu ve teknik adam Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevine atandı

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, sporcu kimliği ile kentte sevilen Dilaver Tetik olmasının ardından kendisine bağlı 3 müdürlükten birine atanan isimlerde belli oldu. Buna göre; Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevine ilin sevilen beden eğitimi öğretmeni Yeşer Karabulut atanırken, KYK Müdürlüğüne ve Spor Müdürlüğü henüz atama yapılmadı.

Spor geçmişi başarılar dolu

1998 yılında Bilecik'e beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Yeşer Karabulut, uzun yıllar basketbol oynadı. Bilecik Belediyespor Basketbol takımın TB3L ve TB2L'de baş antrenörlüğünü de yapan Karabulut, Bilecik Edebali Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görevini yürütüyordu. Spor hayatının başarılarla dolu olan birinin Gençlik Hizmetleri Müdürlüğüne atanması kentte sevinçle karşılandı.