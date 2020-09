Başıboş gezen köpekler vatandaşları tedirgin ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başıboş halde gezen köpekler vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

İlçenin hemen her yerinde sayıları gün geçtikçe artan başıboş köpeklerle ilgili belediyenin biran önce önlem almasını isteyen vatandaşlar tedirgin olduklarını söyledi. Köpeklerin, tehlike oluşturduğunu belirten vatandaşlar, "Sokaklar başıboş köpeklerle dolu. Her yerde gruplar halinde gezip özellikle yaşlı, bayan ve çocukları korkutuyorlar. Yetkililerden bu konuda çalışma yaparak köpeklerin barınaklara alınmasını talep ediyoruz. Zaman zaman köpekler bize hırlıyor ve saldırıyor. Çocuklarımız ve kadınlar korkuyorlar. Bu yüzden işe, alışverişe veya herhangi bir yere gidip gelirken, tedirginlik yaşıyoruz. Artık çocuklarımızın korkuyla sokakta gezmesini istemiyoruz. Çocuklarımızı yalnız bir yere gönderemiyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandılar.