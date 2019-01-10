Başıboş köpekleri eksi 13 derecede ormanlık alana bıraktılar

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde sokaktan toplanan köpeklerin Bilecik'in Söğüt ilçesinde eksi 13 derecede dağlık bir araziye bırakıldığı iddiası tepkilere neden oldu.

Olay, dün Bilecik'in Söğüt ilçesi Çaltı köyü-Söğüt karayolu üzerinde meydana geldi. Hayrettin Bayraktar isimli çiftçi traktörüyle Borcak köyü yol ayrıma geldiği esnada, üzerinde Mihalgazi Belediyesi yazan 26 FU 357 plakalı minibüsün yolun kenarında durarak yaklaşık 20 köpeği boş araziye bıraktığını gördü. Bayraktar olay anını cep telefonuyla kaydederek duruma tepki gösterdi. Söğüt Belediyesine haber verilmesi üzerine ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. İlk olarak köpekler beslenirken ardından hasta olan bir köpek tedavi altına alındı.

Soğuk havaların iyice kendini hissettirmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler sosyal medya üzerinde hayvanseverleri ayaklandırdı.

"Köpekler kaderine terk edildi"

O anları kaydeden çiftçi görüntülerde "Köpekleri salan Mihalgazi Belediyesi. İşte başı boş kaderine terk edilen köpekler. Evet herkes görsün" ifadelerine yer verdi. Olay sonrasında büyük üzüntü yaşadığı görülen Borçak, köpekleri bira araya getirerek beslemeye çalıştı. Öte yandan 26 FU 357 plakalı Mihalgazi Belediyesi ait araç hakkında gerekli suç duyuruları bulunuldu.

"Köpekler araçtan kendisi kaçtı"

Olayla ilgili Mihalgazi Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçe sınırları içinde yer alan köpeklerin Odunpazarı Belediyesine tedaviye getirildiği sırada görevli aracın yolda kaldığı belirtildi. Görevlinin uzun uğraş vermesine rağmen karlı yoldan çıkamadığını kaydeden yetkililer, şoförün araca zincir takmak için indiği esnada köpeklerin de açık kapıdan dışarı çıktığını bildirdi. Bazı köpeklerin görevliye saldırdığını ve görevlinin oradan uzaklaşmak zorunda kaldığını aktaran yetkililer, görevli hakkında da soruşturma başlattıklarını ve durumun takipçisi olduklarını kaydetti.