Başkan amcalarından minik öğrencilere çeşitli hediyeler

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Başkan Mustafa Yaman, beldede bulunan, eğitimin ilk basamağı olan anaokullarını ziyaret etti, minik öğrencilerle sohbet ederek çeşitli hediyeler dağıttı. Ardından öğretmenlerle istişarelerde bulunarak, her zaman tüm okulların hizmetinde olduklarını belirten Başkan Yaman, “Beldemizdeki anaokullarını ziyaret ederek müdürlerimiz ve öğretmenlerimizle istişarelerde bulunduk. Ayrıca ana sınıfındaki evlatlarımızla tüm yorgunluğumuzu üzerimizden attığımız güzel bir ders saati geçirdik. Beldemizdeki eğitim konusunda birlik beraberlik içinde görev yapan tüm eğitim kadromuza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.