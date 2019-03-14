İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bakıcı, Bozüyüklü sanayici ve iş adamları ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyüklü Sanayiciler ve İş Adamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.


Bir otelde düzenlenen programa katılan Başkan Bakıcı, Bozüyüklü sanayici ve iş adamlarına yeni dönemde gerçekleştirmek istediği projelerini anlatarak istişarelerde bulundu. İş adamları ile fikir alış verişinde bulunan Başkan Bakıcı “Hemşehrilerimizin fikirleri bizim için her zaman önemli olmuştur. Bu akşam da Bozüyüklü Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'nin organize ettiği geceye katılarak daha güçlü bir Bozüyük için istişarelerde bulunduk. Projelerimizi anlatarak değerli iş adamlarımızın fikirlerini aldık. Bozüyük için her şey birlikte mümkün.” dedi.


Programa eski Bakan ve Milletvekili Bahattin Şeker, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, TSO Başkanı Veli Çelik, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, TSO yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, yeni dönem AK Parti İl Genel Meclis Üyesi adayları, Bozüyüklü sanayici ve iş adamları katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.