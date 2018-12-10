Başkan Bakıcı, Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz ile bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Çarşı Mahalle Muhtarı Bedri Yaz'ı ziyaret ederek hasbihal etti.

Başkan Bakıcı Bozüyük'te geçmiş yıllarda matbaacılık alanında uzun yıllar emek harcamış ilçenin sevilen ve tanınmış simalarından, aynı zamanda ilçenin en eski muhtarlarından Bedri Yaz'ı Çarşı Mahalle Muhtarlık odasında ziyaret ederek bir süre görüştü. Muhtar Yaz ile Çarşı Mahalle'nin ihtiyaçları, mahalle sakinlerinin istek ve talepleri ile ilgili olarak görüşmelerde bulunan Başkan Bakıcı “Projelerimizi mahallelerimizin istek ve taleplerine göre şekillendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Bu noktada değerli muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin istek ve talepleri, fikirleri bizler için çok kıymetli. Güçlü gelecek güçlü Bozüyük için çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz” dedi.

Muhtar Bedri Yaz'dan muhtarlık deneyimlerini ve hayat tecrübelerini de dinleyen Başkan Bakıcı “Bugün güne yılların eskitemediği Muhtar Bedri Amcamız ile hasbihal ederek başladık. Değerli tecrübelerinden istifade ettik. Rabbim muhtarımıza hayırlı uzun ömürler versin inşallah” dedi.

Muhtar Bedri Yaz da Başkan Bakıcı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.