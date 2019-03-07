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Başkan Bakıcı esnaf buluşmalarına devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı düzenli olarak gerçekleştirdiği esnaf buluşmalarına devam ediyor.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte sanayi esnaflarından Adaşmak Sistem sahibi Tamer Adaşmak'ın daveti üzerine düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Programda çalışanlar ve komşu esnaflar ile bir araya gelen Başkan Bakıcı esnaflara ‘hayırlı iş ve bereketli kazanç' temennisinde bulundu. Programda Bozüyük'te yapılan belediye çalışmaları ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi veren ve kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Başkan Bakıcı esnaflarla fikir alış verişinde bulundu. Başkan Bakıcı ayrıca kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak onlara çiçek hediye etti. Programın sonunda misafirperverliği nedeni ile işletme sahibi Tamer Adaşmak'a teşekkür eden Başkan Bakıcı “Esnaf buluşmalarımıza bu gün Sanayi Esnaflarımızdan Adaşmak Sistem sahibi Tamer Bey'in ticarethanesinde devam ettik. Bu sıcak sofraya bizleri davet eden ve eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim eylesin” dedi.

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