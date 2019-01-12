Başkan Bakıcı esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte İsmet İnönü Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek iş yeri sahipleri ile sohbet etti. Başkan Bakıcı esnaf ziyaretlerinin ardından beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Bozüyük TSO Başkanı ve aynı zamanda İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Veli Çelik ile birlikte Yeşilkent Mahallesi Musapınarı Mevkii ve Yediler Mahallesi İçköy Mevkii'nde ev ziyaretlerinde bulundu. Misafir olduğu evlerde sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Bakıcı vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ziyaretlerde belediye faaliyetleri ve Bozüyük'e yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Başkan Bakıcı çocuklarla da yakından ilgilendi. Ziyaret ettiği evlerde bulunan miniklerle kısa sohbetler gerçekleştiren Başkan Bakıcı onlara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. İlçedeki sivil toplum kuruluşları, dernekler, sabah namazı buluşmaları ve ev ziyaretleri ile vatandaşlarla sürekli bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Bakıcı “Her fırsatta Bozüyüklünün sesine kulak vermeye gayret ediyoruz. Ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarımızın isteklerini, öngörülerini yakından dinliyoruz. Hem bir eksikleri ya da ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyor hem de sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve şikâyetleri bizim için çok önemli. Bozüyük için çalışıyoruz” dedi. Başkan Bakıcı son olarak eşi Emine Bakıcı ile birlikte Yeni Mahalle Konağı düğün salonunda yapılan bir evlenme düğününe katılarak genç çiftler Gülay ve Emrah çiftine mutluluklar diledi.

Ziyaret edilen aileler ise duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler.