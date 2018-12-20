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Başkan Bakıcı ev ziyaretleri ile hayır duaları alıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri ile hem vatandaşlarla hasbihal ediyor, hem de istek ve talepleri dinliyor.


Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşi Emine Bakıcı, Çarşı Mahalle'de gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde ilk olarak kendisini evine davet eden Fatma Yıldız'ı ziyaret etti. Ardından Mustafa Özcan ve Ulviye Köse'nin evlerine misafir olan Başkan Bakıcı eşi Emine Bakıcı ile birlikte Yıldız, Özcan ve Köse aileleri, komşuları ve yakınları ile bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen, sorularını cevaplayan Başkan Bakıcı yapılacak projeler hakkında da bilgi verdi. Belediye olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini belirten Başkan Bakıcı, bu tür ziyaretler ile ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşma imkânı bulduklarını belirterek “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde insanlarımızın gönül dünyasındaki güzelliklerle, samimiyetle güzel anlar geçiriyoruz. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler ise paylaştıkça çoğalır. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu tür mahalle ziyaretlerimizi de devam ettireceğiz” dedi.


Başkan Bakıcı ve eşi Emine Bakıcı ziyaret ettikleri evlerde bulunan çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret edilen aileler ise Belediye Başkanını evlerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler.

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