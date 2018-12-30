İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bakıcı fotoğraf stüdyosu açılışına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, fotoğraf stüdyosu açılışına katılarak iş yeri sahiplerine işletmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kasımpaşa Mahallesi Köteşliler Caddesi üzerinde hizmete giren bir stüdyonun açılışına katıldı. İşletme Sahibi Mahmut Olucak tarafından karşılanan Başkan Bakıcı'nın yanı sıra açılış törenine AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Olucak'ın ailesi, dost ve akrabaları ile davetliler katıldı. Yapılan hayır duaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte işletme hizmete girdi. Yoğun ilginin olduğu açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Bakıcı, iş yeri sahiplerine işletmenin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Bakıcı, “Rabbim kendilerine helal yoldan kazanmış olduklarını yine helal yolla harcamalarını nasip etsin” dedi. Başkan Bakıcı ayrıca iş yeri sahibine açılışın anısına Bozüyük Belediyesinin özel tasarımlı duvar saatlerinden hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.