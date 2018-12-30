Başkan Bakıcı fotoğraf stüdyosu açılışına katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kasımpaşa Mahallesi Köteşliler Caddesi üzerinde hizmete giren bir stüdyonun açılışına katıldı. İşletme Sahibi Mahmut Olucak tarafından karşılanan Başkan Bakıcı'nın yanı sıra açılış törenine AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Olucak'ın ailesi, dost ve akrabaları ile davetliler katıldı. Yapılan hayır duaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte işletme hizmete girdi. Yoğun ilginin olduğu açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Bakıcı, iş yeri sahiplerine işletmenin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Başkan Bakıcı, “Rabbim kendilerine helal yoldan kazanmış olduklarını yine helal yolla harcamalarını nasip etsin” dedi. Başkan Bakıcı ayrıca iş yeri sahibine açılışın anısına Bozüyük Belediyesinin özel tasarımlı duvar saatlerinden hediye etti.