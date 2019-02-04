Başkan Bakıcı gençlerin kuşak heyecanına ortak oldu

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı karate öğrencilerinin kuşak heyecanına ortak oldu.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen karate kuşak törenine katıldı. Karate kuşak yarışmasının ardından yapılan kuşak töreninde konuşan Başkan Bakıcı “Çocuklarımızın iyi bir eğitim aldıklarında, onlara destek verdiğimiz takdirde ablaları ağabeyleri gibi çok daha iyi yerlere geleceklerine inanan birisiyim. Bu çocuklarımıza destek olmanın önemini velilerimizin yoğun katılımları ile de görüyoruz. Sizler olmasanız, gelmeseniz, destek çıkmasanız bu çocuklarımız bu spor dalına da farklı branşlara da gitmez, gelmez, televizyon ya da bilgisayarın başından kalkmazlar. Cep telefonlarının yani teknolojinin sıkıntı olduğu bu noktada spor aktiviteleri çok faydalı. Ben bu noktada çocuklarımızın spor alışkanlığını ileri dereceye taşıyan hocalarımıza, öğretmenlerimize, halk eğitim merkezi müdürümüze ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu pırıl pırıl çocuklarımızı inşallah çok daha iyi yerlerde görmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Hepsini tebrik ediyor ve alkışlıyorum” dedi.

Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından başarılı öğrencilere kuşakları verilirken Başkan Bakıcı'ya da spora ve karate sporuna vermiş olduğu destekler nedeni ile plaket takdim edildi.