Başkan Bakıcı hanımların eğlencesine katılarak Kadınlar Gününü kutladı

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşi Emine Bakıcı ile birlikte Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Kadınlar Gününe özel eğlence programına katılarak hanımlarla bir araya geldi. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Bakıcı “Bizler; kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı, her türlü istismarı reddeden, kadın ve erkeği beraber gören bir geleneğin temsilcileriyiz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyruğuna inanan bir milletiz. Kadını her zaman baş tacı eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Peygamber efendimizin “cennet annelerin ayaklarının altındadır” hadisine mazhar olan, yaşamımızın her anında yanımızda yer eden, yüreklerindeki sevgi ve şefkati bizlere karşılıksızca sunan değerli kadınlarımızı bu anlamlı günlerinde unutmamayı ve onların sevgi dolu anne yüreklerine sarılmayı bir borç biliyor; tüm kadınlarımızın “Dünya Kadınlar Günü”nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Hanımlara iyi eğlenceler dileyerek salondan ayrılan Başkan Bakıcı, daha sonra yolda rastladığı gece bekçileri ile de bir süre sohbet ederek “İlçemizin huzuru ve güvenliği için görev yapan bekçilerimize Allah kolaylıklar versin” dedi.